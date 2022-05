Direction générale des élections : l'heure de la validation pour Yewwi, Pape Djibril Fall et Benno...

Exit les dépôts de candidatures aux législatives, la Direction générale des élections procède désormais à la vérification des dossiers déposés au titre du parrainage.



Et aujourd’hui, deux grandes coalitions devraient passer, nous dit-on, devant les services de Tanor Thiendella Fall, le Directeur général de la DGE. Il s’agit de la coalition « Yewwi Askan Wi » et « Benno Bokk Yaakaar », les deux grands favoris à ces joutes.



Le journaliste Pape Djibril Fall est annoncé lui aussi du côté de la corniche Ouest. Le candidat du mouvement « les serviteurs » sera édifié sur sa participation prochaine ou pas à ces élections.

Pour rappel, hier « AAR Sénégal » ou encore la coalition Bokk Gis Gis Liguéey » de l’ancien maire de Dakar Pape Diop, ont reçu le quitus de la commission de contrôle des parrainages de la DGE. D’un autre côté, le mouvement « Gueum Sa Bopp » à cause de manquements, risque de voir ses listes invalidées sur toute l’étendue du territoire national...