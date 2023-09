Direction Générale de la SEN’EAU: Magatte Niang remplace Jany Arnal

L’ancien directeur des Ressources humaines et de la transformation de SEN’EAU, Magatte Niang, succède à Jany Arnal à la tête de l’entreprise.



Magatte Ninag devient, depuis le 28 août dernier, le nouveau Directeur Général de SEN’EAU. Avec ses 25 ans d’expérience dans le secteur en passant par la direction de la Clientèle et des Ressources Humaines et de la Transformation, le nouveau directeur général de SEN EAU entend apporter sa pierre à l’édifice pour l’amélioration continue du service public d’eau potable avec les 1200 éléments mobilisés et dévoués pour faire de la société , l’excellence pour le Sénégal, la référence pour l’Afrique ».



Magatte NIANG a une formation en administration économique et sociale, gestion des entreprises privées et, est titulaire d’un DEA en Science politique.