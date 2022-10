Directeur Général de AIBD S.A : Portrait de Abdoulaye Dièye, un fils de la cité du rail sur la piste d’envol…

À l’issue du Conseil des ministres du 28 septembre 2022, le chef de l’État Macky Sall a porté son dévolu sur le natif de la cité du rail Abdoulaye Dièye pour la succession de Doudou Ka à la tête de la direction générale de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD S.A). Une nomination qui intervient pour certains comme une sanction positive par rapport à ses actions au service de sa communauté dans la cité du rail et à son apport significatif aux résultats des dernières législatives dans sa commune Thiès Est, malgré la défaite de la coalition majoritaire dans la cité du rail. Portrait d’un fils de la cité du rail sur la piste d’envol.

Un diplômé pragmatique et rigoureux dans le travail

Après son baccalauréat au lycée Malick Sy de Thiès (Série D) en 1997, Abdoulaye Dièye s’inscrit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et en sort avec le niveau Dues en Physique-Chimie. Il est par ailleurs titulaire d’une maîtrise en Transport-Logistique obtenue à l’Institut supérieur des transports (Ist) du groupe Supdeco de Dakar. Il est Docteur en management portuaire de l’université Bircham International.

À l’issue de nombreuses autres formations, il monte une société d’agence maritime et aérienne. Depuis 18 ans, il est le Président Directeur Général de la Société de Consignation et de Transport (SOCOTRA S.A) avec plus de 100 emplois directs. Abdoulaye Dièye est décrit comme « un chef d’entreprise exigeant avec lui-même et avec ses collaborateurs. Il est discret, respectueux, méthodique et pragmatique, faisant de la gestion par le résultat sa marque descriptive dans son management ».

Le successeur de Doudou Ka à la tête de l’AIBD S.A est, depuis 2019, l’administrateur général de Promotion Santé Services Population - Urolaser et, depuis 2016, directeur administratif de Flevotrade Farm Sénégal, filiale de Flevotrade Hollande.

Un homme réputé social au service de sa communauté

L’actuel directeur général de l’AIBD, Abdoulaye Dièye, est réputé un homme très social. Le soutien constant apporté aux communautés religieuses, aux « daara », aux groupements de femmes, aux personnes handicapées…, sans tenir compte de leurs sensibilités politiques ou confessionnelles, porte l’empreinte de sa sollicitude, faisant de lui ainsi la figure de la bienveillance dans la cité du rail. On se rappelle qu’au début de la pandémie de Covid-19, plus de 300 familles ont trouvé le réconfort grâce à l’appui conséquent du président de Siggi Jotna. Abdoulaye Dièye n’a pas relégué au second plan le sport pour l’épanouissement des jeunes. C’est dans ce sens que dans le cadre de la réhabilitation du terrain de Basket de la cité du Rail, il a pris en charge la totalité des frais liés aux travaux de pavage. Il en a été de même avec la réfection des toilettes de l’école élémentaire Iba Caty Ba d’un coût de 3.000.000 FCFA. Abdoulaye Dièye a, en outre, réalisé un parking extérieur moderne avec une grande capacité d’accueil et une salle pour les visiteurs à l’hôpital régional de Thiès d’un coût de 9.000.000 FCFA.

Abdoulaye Dièye, c’est aussi l’homme politique. Président de la Coalition citoyenne And Siggil Thiès, il avait conduit une liste parallèle de la mouvance présidentielle lors des élections locales et s’est retrouvé avec 20 conseillers municipaux dans la commune de Thiès. Pour ses proches, « l’action politique du président du mouvement Siggi Jotna n’est que le prolongement de sa fibre sociale, de son empathie, de son désir ardent d’adoucir le sort de ses concitoyens sans en espérer un gain politique. La politique, chez Abdoulaye Dièye, est aussi le champ de l’humanisme, de l’altruisme... »