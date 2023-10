Diplomatie : Saïdou Maïga nommé ambassadeur du Burkina au Sénégal

C’est à l’issue du conseil des ministres ce mercredi que l’ex député et ancien maire de la commune de Falagountou, Saïdou Maïga, a été nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso à Dakar au Sénégal.



L’inspecteur des impôts et ancien ministre de l'Environnement et des ressources halieutiques de la transition de 2015, a également compétence sur la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Cap Vert.



Le nouvel ambassadeur du Burkina au Sénégal, est également un expert en développement local avec un master du Madiba leadership Institut de ISM Dakar.