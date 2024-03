Diplomatie: Les ministres Mankeur Ndiaye et Oumar Demba Ba élevés au titre d’ambassadeur émérite

« Par décret n 2024-752 du 20 mars 2024,le président de la République ,Macky Sall a instauré le titre honorifique d’ambassadeur émérite du Sénégal dont l’objectif est de reconnaître les mérites d’ambassadeurs ayant rendu des services exceptionnels à l’Etat et à la diplomatie sénégalaise »,a fait savoir le ministère des affaires étrangères dans un communiqué parvenu à la presse.

Et de renseigner que, « le même jour, il a pris les décrets n 2024-753 et n2024 -754 du 20 mars 2024 par lesquels il a élevé respectivement à la dignité d’ambassadeur Emérite du Sénégal, Monsieur Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur et Monsieur Oumar Demba Ba ,ministre conseiller diplomatique du président de la République ».

Sur ce , « le ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur et l’ensemble du corps diplomatique sénégalais se réjouissent de cette nouvelle marque de confiance et d’estime du chef de l’Etat à l’endroit des diplomates sénégalais et lui adressent leurs vifs remerciements ainsi que leurs profonds sentiments de gratitude ».