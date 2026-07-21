Diourbel : la Brigade régionale des stupéfiants démantèle une culture de chanvre indien à domicile

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Diourbel, relevant de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé à l'interpellation d'un individu soupçonné d'avoir aménagé une culture de chanvre indien à son domicile.



D'après la note de la Police Nationale, cette opération s'inscrit dans le cadre des actions menées par les forces de sécurité pour lutter contre le trafic de drogue.



Selon les services de l'OCRTIS, les enquêteurs ont découvert, dans la cour de la concession du suspect, un champ composé de 18 pieds de chanvre indien.



La perquisition effectuée dans sa chambre a également permis la saisie de 55 grammes de chanvre indien , cinq cornets de cannabis conditionnés et prêts à la vente , un lot de sachets en plastique destinés au conditionnement de la drogue , 5 000 FCFA en espèces, présumés provenir de cette activité illicite.



Le mis en cause a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour culture et détention de chanvre indien aux fins d'offre ou de cession, dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.



L'enquête se poursuit afin de déterminer l'ampleur de ses activités et d'identifier d'éventuels complices.

