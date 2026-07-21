LONASE : La nouvelle Direction générale suspend les promotions et avantages des six derniers mois

Le nouveau Directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), Abdourahmane Baldé, a signé une note d’information suspendant, à titre conservatoire, les effets de toutes les promotions et de tous les avantages accordés au personnel au cours des six derniers mois. La note, datée de ce 21 juillet, s’inscrit, selon la direction, dans le cadre de la revue des actes de gestion nouvellement engagée.



Selon le document, cette mesure vise à évaluer et vérifier la conformité des décisions administratives prises durant cette période au regard des dispositions légales, réglementaires et des procédures internes en vigueur. La Direction générale précise que l’ensemble du personnel est concerné par cette suspension, qui touche aussi bien les promotions que les différents avantages accordés.



Le Directeur général tient toutefois à rassurer sur le caractère temporaire de cette disposition. La note indique que la suspension restera en vigueur jusqu’à l’achèvement des vérifications en cours, et que les conclusions de cet examen feront l’objet de décisions appropriées, qui seront portées à la connaissance des agents concernés. La mesure prend effet immédiatement, à compter de la date de signature de la note.