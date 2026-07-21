Souveraineté alimentaire : Bassirou Diomaye Faye appelle à un pacte national fondé sur la science et l'innovation


Souveraineté alimentaire : Bassirou Diomaye Faye appelle à un pacte national fondé sur la science et l'innovation

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé  ce mardi 21 juillet une séance académique solennelle de l'Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS), consacrée à la souveraineté alimentaire. À cette occasion, le Chef de l'État a plaidé pour une mobilisation nationale autour de la science, de la technologie et de l'innovation afin de bâtir un système alimentaire résilient et durable.

Dans son allocution, le Président a rappelé que la souveraineté alimentaire constitue une priorité de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, fondé sur un modèle de développement endogène, productif et inclusif.

« L'ambition tient en une formule simple : permettre à nos concitoyens de produire davantage ce qu'ils consomment et de consommer davantage ce qu'ils produisent », a-t-il déclaré.

Selon le Chef de l'État, cette souveraineté ne saurait être un simple slogan, mais doit se traduire par une profonde transformation des systèmes agroalimentaires, à travers la diversification des productions agricoles, animales et halieutiques, la modernisation des chaînes de valeur, la réduction des pertes post-récolte ainsi que la maîtrise des intrants agricoles grâce aux nouvelles technologies, notamment l'agriculture de précision et l'intelligence artificielle.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné que la souveraineté alimentaire dépasse la seule question de la disponibilité des denrées.

Face à la persistance de la malnutrition, des carences nutritionnelles et à la progression du surpoids, il a insisté sur la nécessité de garantir à chaque Sénégalais un accès durable à une alimentation saine, diversifiée, nutritive et adaptée aux réalités culturelles.

Le Président a également mis en avant le rôle déterminant des femmes et des jeunes, qu'il considère comme les principaux moteurs de la transformation du système agricole national.

Pour atteindre cet objectif, le Chef de l'État a identifié trois leviers essentiels : la mobilisation de la science, de la technologie et de l'innovation face aux effets du changement climatique, la transformation structurelle de l'économie, notamment dans les secteurs de la production, de la transformation, du transport et de la distribution agroalimentaires,  l'implication de l'ensemble des acteurs, des chercheurs aux producteurs, en passant par le secteur privé et les collectivités territoriales.

Il a, dans ce cadre, salué le travail de l'Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal, qu'il a qualifiée de « véritable conscience scientifique » du pays, tout en appelant au renforcement des partenariats avec la diaspora scientifique ainsi qu'avec les académies africaines et internationales.

Estimant que la forte dépendance du Sénégal aux importations alimentaires constitue une vulnérabilité stratégique, Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel à la mise en place d'un Pacte national pour la souveraineté alimentaire.

Ce pacte, a-t-il expliqué, devra reposer sur la science, l'innovation, la responsabilité collective et une collaboration étroite entre l'État, les chercheurs, les producteurs, les femmes, les jeunes et le secteur privé.

« Ensemble, nous avons la responsabilité de transformer les vulnérabilités d'aujourd'hui en opportunités de demain et de promouvoir un Sénégal nourricier, dans la souveraineté, la prospérité et la dignité », a-t-il affirmé.

Profitant de cette rencontre avec les académiciens, le Président de la République a également tiré la sonnette d'alarme sur le recul des filières scientifiques dans le système éducatif sénégalais.

Il a notamment déploré la disparition progressive de la série scientifique S1, avant d'appeler à une mobilisation de la communauté scientifique pour redonner aux jeunes le goût des mathématiques, des sciences et des technologies.

Dans cette dynamique, Bassirou Diomaye Faye a annoncé avoir instruit le ministre de l'Éducation nationale d'organiser chaque année un Concours national de Mathématiques, Sciences et Technologie, de l'élémentaire au secondaire.

Pour le Chef de l'État, le développement de la culture scientifique constitue une condition indispensable à la conquête des différentes souverainetés auxquelles aspire le Sénégal dans le cadre de sa Vision Sénégal 2050.



Mardi 21 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
AFFÉ LAKRAM- L’ancien député Matar Diop a expliqué Serigne Moustapha Abdou Lakram les raisons de sa démission de l’Apr

AFFÉ LAKRAM- L’ancien député Matar Diop a expliqué Serigne Moustapha Abdou Lakram les raisons de sa démission de l’Apr - 21/07/2026

Ngathie Naoudé - retour des coupures intempestives suite au raccordement électrique d'une usine sur un poteau

Ngathie Naoudé - retour des coupures intempestives suite au raccordement électrique d'une usine sur un poteau - 21/07/2026

Procès Ismaïla Madior Fall : L’audience renvoyée à mardi prochain devant la Haute Cour de Justice

Procès Ismaïla Madior Fall : L’audience renvoyée à mardi prochain devant la Haute Cour de Justice - 21/07/2026

Le Sénégal à la tête de la CEDEAO : Le temps de la reconstruction stratégique (Boubacar Ly).

Le Sénégal à la tête de la CEDEAO : Le temps de la reconstruction stratégique (Boubacar Ly). - 21/07/2026

Mali: «Je n'ai pas de réponse», répète l’unique accusateur dans le procès pour «complot contre le gouvernement»

Mali: «Je n'ai pas de réponse», répète l’unique accusateur dans le procès pour «complot contre le gouvernement» - 21/07/2026

Ghana: une figure de l'opposition condamnée à 20 ans de prison pour exploitation minière illégale

Ghana: une figure de l'opposition condamnée à 20 ans de prison pour exploitation minière illégale - 21/07/2026

Diourbel : la Brigade régionale des stupéfiants démantèle une culture de chanvre indien à domicile

Diourbel : la Brigade régionale des stupéfiants démantèle une culture de chanvre indien à domicile - 21/07/2026

La presse malienne en crise : trois organisations, un seul cri d'alarme

La presse malienne en crise : trois organisations, un seul cri d'alarme - 21/07/2026

Leadership Régional : Le Sénégal consolide son statut au sommet de la Cedeao

Leadership Régional : Le Sénégal consolide son statut au sommet de la Cedeao - 21/07/2026

Deux semaines après la reprise des hostilités avec les Etats-Unis, l'Iran intensifie ses attaques

Deux semaines après la reprise des hostilités avec les Etats-Unis, l'Iran intensifie ses attaques - 21/07/2026

Cascade de démissions dans Pastef: Le coordonnateur national du mouvement des handicapés rend le tablier

Cascade de démissions dans Pastef: Le coordonnateur national du mouvement des handicapés rend le tablier - 21/07/2026

Parc de Cambérène : Maman 2.0 & Warriors lance le premier Pique-Nique des familles à Dakar

Parc de Cambérène : Maman 2.0 & Warriors lance le premier Pique-Nique des familles à Dakar - 21/07/2026

« Diop le Suisse » condamné après avoir encaissé le million de FCFA d’un retraité de 73 ans

« Diop le Suisse » condamné après avoir encaissé le million de FCFA d’un retraité de 73 ans - 21/07/2026

Poste de santé de Kounkané : l’écart de 37 millions de FCFA qui déclenche une vague d’arrestations… les anciens responsables du poste de santé auditionnés

Poste de santé de Kounkané : l’écart de 37 millions de FCFA qui déclenche une vague d’arrestations… les anciens responsables du poste de santé auditionnés - 21/07/2026

Audit biométrique de la Fonction publique: Le gouvernement muscle le dispositif avec 10 équipes supplémentaires

Audit biométrique de la Fonction publique: Le gouvernement muscle le dispositif avec 10 équipes supplémentaires - 20/07/2026

Macky Sall remercie le président Diomaye après l’annonce du soutien officiel du Sénégal à sa candidature à l’ONU

Macky Sall remercie le président Diomaye après l’annonce du soutien officiel du Sénégal à sa candidature à l’ONU - 20/07/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Quand Yoro Dia lit un geste d’État et de grandeur dans le soutien de Bassirou Diomaye Faye

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Quand Yoro Dia lit un geste d’État et de grandeur dans le soutien de Bassirou Diomaye Faye - 20/07/2026

Recomposition politique : PACTE Siggil Sa Rew choisit de structurer son soutien autour de Diomaye Faye

Recomposition politique : PACTE Siggil Sa Rew choisit de structurer son soutien autour de Diomaye Faye - 20/07/2026

Linguère : le maire de Boulal, Aboubacry Sow, officialise son ralliement à la coalition Diomaye Président

Linguère : le maire de Boulal, Aboubacry Sow, officialise son ralliement à la coalition Diomaye Président - 20/07/2026

Grand Magal 2026 : Sonatel Orange renforce son réseau à Touba et vise un million de clients éligibles à la Fibre d’ici décembre

Grand Magal 2026 : Sonatel Orange renforce son réseau à Touba et vise un million de clients éligibles à la Fibre d’ici décembre - 20/07/2026

Mali: les jihadistes du Jnim exécutent des soldats maliens prisonniers

Mali: les jihadistes du Jnim exécutent des soldats maliens prisonniers - 20/07/2026

Nouveau parti présidentiel : Serigne Gueye Diop et le SEME dévoilent les contours idéologiques du projet de Diomaye Faye

Nouveau parti présidentiel : Serigne Gueye Diop et le SEME dévoilent les contours idéologiques du projet de Diomaye Faye - 20/07/2026

Parti présidentiel : « Le nom sera connu samedi prochain lors d’une assemblée générale constitutive » (Aminata Touré)

Parti présidentiel : « Le nom sera connu samedi prochain lors d’une assemblée générale constitutive » (Aminata Touré) - 20/07/2026

Thiès/ Canal de Nguinth- libération des emprises et réalisation de l'infrastructure: Le ministre annonce la mise en place d'un comité technique

Thiès/ Canal de Nguinth- libération des emprises et réalisation de l'infrastructure: Le ministre annonce la mise en place d'un comité technique - 20/07/2026

Karpowership se joint à l'école de Football Coumba Castel pour transformer le sport en levier d'impact social à Gorée

Karpowership se joint à l'école de Football Coumba Castel pour transformer le sport en levier d'impact social à Gorée - 20/07/2026

Acte IV de la décentralisation : les maires saluent les décisions de Diomaye Faye et réaffirment leur engagement

Acte IV de la décentralisation : les maires saluent les décisions de Diomaye Faye et réaffirment leur engagement - 20/07/2026

Royaume-Uni : Andy Burnham devient Premier ministre et succède à Keir Starmer

Royaume-Uni : Andy Burnham devient Premier ministre et succède à Keir Starmer - 20/07/2026

Fann-Hock : de faux policiers emportent 50 millions FCFA, neuf membres du gang déférés

Fann-Hock : de faux policiers emportent 50 millions FCFA, neuf membres du gang déférés - 20/07/2026

Plage de Gadaye : deux hommes placés en garde à vue pour des faits qualifiés d’« acte contre nature »

Plage de Gadaye : deux hommes placés en garde à vue pour des faits qualifiés d’« acte contre nature » - 20/07/2026

Double meurtre d’Aziz Dabala et Wally Gano : les analyses ADN fragilisent la nouvelle version du principal suspect

Double meurtre d’Aziz Dabala et Wally Gano : les analyses ADN fragilisent la nouvelle version du principal suspect - 20/07/2026

RSS Syndication