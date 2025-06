Diourbel : Plus de 3 200 candidats au CFEE sans état civil, une situation critique

La région de Diourbel est confrontée à un défi majeur dans son système éducatif. Sur les 5 991 élèves inscrits au Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) cette année, un nombre alarmant de 3 241 n'ont aucune pièce d'état civil. Ce chiffre représente environ 54 % des candidats, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à leur avenir scolaire et administratif.



L'absence de pièces d'état civil prive ces élèves d'un droit fondamental : celui d'une reconnaissance officielle par l'État. Sans ces documents, ils risquent de ne pas obtenir leur certificat de réussite, ce qui pourrait gravement entraver leur accès à l'enseignement secondaire et limiter leurs opportunités futures.



Face à cette situation préoccupante, les autorités éducatives et administratives sont appelées à réagir rapidement. Des campagnes de régularisation via les services de l'état civil pourraient être envisagées pour éviter que plus de 3 000 élèves ne se retrouvent bloqués dans leur parcours académique. À Mbacké, la mairie et le tribunal ont déjà réussi à pallier une partie de ce problème en organisant des séances de reconstitution des pièces d'état civil.