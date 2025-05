Diourbel : Assassinat, meurtre, viol, pédophilie et vol au menu de la Chambre criminelle ce mardi

Au total cinq affaires figurent au menu des audiences de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel, demain mardi 27 mai 2025.Il s'agit de meurtre, d'assassinat, de pédophilie et viol sur mineure de 13 ans, de vol en réunion commis avec usage de véhicule. Sept personnes prévenues de ces crimes vont ainsi comparaître.Dans l'affaire numéro 1, les nommés Talla Diop, Mamadou Ka et Gorgui Sow seront jugés pour le chef de vol en réunion commis avec usage de véhicule et portant sur du bétail, et rébellion commise par plus de deux personnes dont deux étaient porteurs d'armes, et rébellion.Dans la seconde affaire, Aly Niane et Mame Cheikh Fall devront répondre du crime d'assassinat sur la personne de Coumba Ndiaye, alors que le troisième dossier lèvera un coin du voile sur l'affaire de viol et pédophilie dont Djiby Thiam est prévenu sur sa présumée victime B. Thiam, une mineure âgée de moins de 13 ans.Pour les quatrièmes et cinquièmes affaires, elles concernent El Hadj Diaw poursuvi pour le meurtre de Fatou Guèye et enfin Baye Saliou prévenu des crimes de viol, détournement de mineure et pédophilie sur la personne de A. Sylla, mineure de moins de treize ans.