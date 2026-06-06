Dinguiraye (Paoskoto) : Les populations dans la rue pour réclamer le départ de Flex'Eau

Les populations de Dinguiraye dans la commune de Paoskoto (région de Kaolack) ont investi, ce vendredi 5 mai 2026, les rues de leur localité pour dénoncer une gestion défaillante de leur forage, des coupures fréquentes d'eau, la hausse des factures et des doutes sur la qualité de l'eau distribuée par la société d'affermage, Flex'Eau.

En brassards rouges, elles ont exprimé leur mécontentement face à cette situation qu'elles jugent ''désolante et alarmante'' et réclamé le départ de la dite société.

Les populations de Dinguiraye interpellent directement le Président Bassirou Diomaye Président, ainsi que son premier ministre et le ministre de l'hydraulique pour que la gestion du forage de cette localité ne soit plus confiée à cette entité. "Nous ne pouvons plus vivre avec Flex'eau. Que Flex'eau dégage! La gestion de l'eau doit revenir aux populations parce que quand on le gérait, il n'y a jamais eu de problème. Le ministre doit prendre ses responsabilités face à cette situation qui ne peut plus continuer.', ont averti les populations.