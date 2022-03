Dimanche noir sans eau : La Sen’Eau prive Dakar, Rufisque, Thiès et Louga du liquide précieux plus de 24h.

Encore des réparations sur le réseau de la Sones. Alors que les syndicats de la boîte affiliés à la CSA ont fini de peindre une gestion calamiteuse, cet énième communiqué vient s’ajouter à la colère des populations excédées par les coupures intempestives de l’eau dans certaines zones de Dakar.



Dans ce communiqué parvenu à notre rédaction, la SONES et SEN’EAU informent que des travaux de réparation d’urgence d’une fuite sur l’une des conduites transportant l’eau produite par les ouvrages installés sur le Lac de Guiers, sont en cours.



Selon le texte parcouru a Dakaractu, cette usine de production sera à l’arrêt à partir de 20h00mn ce 26/03/2022 et la durée prévisionnelle des travaux est de 36h environ. Ainsi, les localités desservies par le système du Lac de Guiers vivront plus d’une journee sans eau. Ce qui signifie que Dakar ville et sa banlieue ; Rufisque ville et sa banlieue ; Villes et Villages sur l’axe ALG de Thiès et Louga ne verront pas le liquide précieux couler de leurs robinets. Ils ne verront l’eau que dans la journée du lundi 28 mars 2022.



Le retour progressif à la normale, sauf cas de force majeure lors de la remise en service, est prévu dans la journée du lundi 28 mars 2022.

Un dispositif de camions citernes est mis en place pour soulager les zones critiques et sensibles…