Digital : Birame Ngom de la CSS et Dr Codé Diop de l’Ipres primés à Casablanca.

Les Directeurs des Systèmes d’informations de la Caisse de Sécurité Sociale CSS, M. Birane Ngom et de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), Dr Codé Diop, ont reçu à Casablanca le prix du meilleur manager de projet digital de l’Afrique de l’Ouest.



Un prix destiné chaque année à des managers africains ayant conduit des projets réussis de transformation digitale revêtant un caractère d’innovation ou d’excellence managériale.



Il s’explique par l’ampleur et l’impact du projet de modernisation et d’harmonisation des systèmes d’informations de l’IPRES et de la CSS. Un projet qui a permis entre autres l’unification du fichier des employeurs qui paient les cotisations sociales, la télédéclaration unique, le paiement unique des cotisations sociales, le paiement des pensions de retraite et les rentes des accidentés de travail via des cartes biométriques et bancaires, la numérisation de toutes les archives des institutions.



Ce projet renforce ainsi le rapprochement des deux institutions tel que souhaité par le chef de l’état Macky Sall.