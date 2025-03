Diffusion de fausses nouvelles et propos polémiques : Abdoulaye Ndiaye, chargé de communication de Farba Ngom, condamné à 6 mois de prison

Le chargé de communication de Farba Ngom, Abdoulaye Ndiaye, a été condamné ce mercredi par le Tribunal de Dakar à six mois de prison ferme et à une amende de 200 000 Fcfa pour la diffusion de fausses nouvelles et des propos contraires aux bonnes mœurs. Cette décision fait suite à une intervention en direct où il avait tenu des allégations graves, notamment que l’arrestation de l'ex-ministre Samuel Sarr faisait partie d’un complot de l'État pour stopper un projet de centrale électrique. Il avait également accusé le leader de l’opposition Ousmane Sonko d’utiliser l’avion présidentiel à des fins personnelles, et dénoncé des entraves au développement des projets à Matam.

Devant le juge, Abdoulaye Ndiaye a reconnu avoir prononcé ces propos, mais a justifié son intervention en affirmant qu’il s’agissait de déclarations à caractère politique. Cette condamnation est perçue comme un message fort contre la propagation de fausses informations, notamment dans un contexte politique tendu, et marque une nouvelle étape dans la lutte pour un discours public plus responsable et respectueux des normes.