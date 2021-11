Dieuppeul « Keur Baye »/ Visite de Soham El Wardini : Serigne Mahi Niass reçoit le maire de Dakar, salue son courage politique et l’encourage dans sa posture de fédérateur.

C’est dans la maison de « Keur Baye » sise à Dieuppeul-Derklé que le Khalife Serigne Mahi Ibrahima Niass a reçu ce samedi le maire de la ville de Dakar. Soham El Wardini, accompagné de Badara Gadiaga, conseiller municipal, a pu échanger avec le guide spirituel et représentant de la famille de Médina qui est en visite à Dakar depuis vendredi.



Un message que le Khalife se réjouira de véhiculer à l’endroit de la candidate à la ville et tête de liste de la coalition citoyenne « Bunt Bi » dans la ville de Dakar. Guide religieux, mais intellectuel aguerri et observateur de la scène politique, Serigne Mahi Ibrahima Niass a salué le comportement exemplaire de Soham El Wardini dans le champ politique et l’encourage à être l’apôtre de la paix comme elle tend à le faire en ces moments où l’espace politique reste assez confus.



Seule femme candidate à l’élection du maire de Dakar, Soham El Wardini a sollicité les prières de la part du saint homme pour un Sénégal de paix et de prospérité.