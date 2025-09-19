Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite

Suite à un renseignement opérationnel signalant la réception imminente d’une importante cargaison de drogue, une opération de surveillance et d’intervention a été mise en place.
À l’arrivée du suspect principal, les policiers ont tenté de l’interpeller, mais celui-ci a pris la fuite en empruntant la terrasse. Son complice, présent sur les lieux, a été arrêté sur-le-champ.
La fouille a permis de découvrir, dans un sac de riz, cinq blocs d’un kilogramme chacun ainsi qu’un demi-bloc, soit un total de 5,5 kg de chanvre indien.
Une perquisition complémentaire a également permis la saisie de :
• un iPhone 12 Pro,
• un ordinateur portable Toshiba,
• une moto Jakarta,
• et un véhicule Citroën C4, supposé acquis grâce aux revenus du trafic.
Placée en garde à vue, la personne interpellée a nié toute implication, affirmant que la drogue appartenait au fugitif.
L’enquête se poursuit pour retrouver le principal suspect et déterminer l’étendue du réseau.
À l’arrivée du suspect principal, les policiers ont tenté de l’interpeller, mais celui-ci a pris la fuite en empruntant la terrasse. Son complice, présent sur les lieux, a été arrêté sur-le-champ.
La fouille a permis de découvrir, dans un sac de riz, cinq blocs d’un kilogramme chacun ainsi qu’un demi-bloc, soit un total de 5,5 kg de chanvre indien.
Une perquisition complémentaire a également permis la saisie de :
• un iPhone 12 Pro,
• un ordinateur portable Toshiba,
• une moto Jakarta,
• et un véhicule Citroën C4, supposé acquis grâce aux revenus du trafic.
Placée en garde à vue, la personne interpellée a nié toute implication, affirmant que la drogue appartenait au fugitif.
L’enquête se poursuit pour retrouver le principal suspect et déterminer l’étendue du réseau.
Autres articles
-
Marche "Rappel à l’ordre" : Ameth Ndoye fustige le régime et clame un slogan fort contre Sonko
-
Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun
-
Manifestation du mouvement "Rappel à l’ordre" : Le commissaire Keita et Assane Diouf appellent à poursuivre la lutte
-
Marche "Rappel à l'Ordre"/ Thierno Alassane Sall : « On est tous d’accord qu’il n’y a pas de justice dans ce pays »
-
Opération de maintenance informatique : la Senelec annonce une suspension des achats de crédits Woyofal du 22 au 25 septembre entre 1h et 5h du matin