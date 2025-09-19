Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite

Suite à un renseignement opérationnel signalant la réception imminente d’une importante cargaison de drogue, une opération de surveillance et d’intervention a été mise en place.

À l’arrivée du suspect principal, les policiers ont tenté de l’interpeller, mais celui-ci a pris la fuite en empruntant la terrasse. Son complice, présent sur les lieux, a été arrêté sur-le-champ.



La fouille a permis de découvrir, dans un sac de riz, cinq blocs d’un kilogramme chacun ainsi qu’un demi-bloc, soit un total de 5,5 kg de chanvre indien.

Une perquisition complémentaire a également permis la saisie de :

• un iPhone 12 Pro,

• un ordinateur portable Toshiba,

• une moto Jakarta,

• et un véhicule Citroën C4, supposé acquis grâce aux revenus du trafic.





Placée en garde à vue, la personne interpellée a nié toute implication, affirmant que la drogue appartenait au fugitif.

L’enquête se poursuit pour retrouver le principal suspect et déterminer l’étendue du réseau.