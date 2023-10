Diass / Lancement des travaux de la ZESI : "L'industrie est l'un des moteurs essentiels de la croissance et du développement." (Macky Sall)

Le président de République, Macky Sall a procédé officiellement au lancement des travaux d’aménagement et de connectivité de la zone économique spéciale Intégrée de Diass (ZESID) cette soirée du 31 Octobre 2023. Ce projet estimé à 32 milliards pour la réalisation de sa première phase a pour ambitions stratégiques d'attirer les investissements directs privés, de créer massivement des emplois, de créer une valeur ajoutée locale ainsi que de contribuer au rééquilibrage de la balance commerciale. "Si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie. c'est pour marquer une fois de plus toute l'importance à l'industrie comme fer de lance de notre économie. Il n'y a pas de développement sans industrie. L'industrie, activité génératrice de richesses et d'emplois à grande échelle, est l'un des moteurs essentiels de la croissance et du développement. C'est pourquoi l'industrie figure en bonne place dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie", a soutenu le président de la République, Macky Sall. Ainsi, il poursuit, "c'est le sens de la création des 5 zones économiques sociales comme pôle d'éclosion du made in Sénégal pour soutenir et accélérer le processus d'industrialisation de notre pays. Il s'agit notamment des zones de Diamniadio, Bargny, Sendou, Sandiara, Fatick et Thiès. D'autres zones économiques sociales suivront", a fait savoir le Chef de l'État annonçant que la commune de Diass et celle de Keur Moussa pourront profiter de quelques kilomètres de voirie ainsi que de l'aménagement de 31 hectares pour l'agriculture en faveur de la jeunesse. "Il s'agira d'aménager toutes les commodités nécessaires à la mise en service de la zone économique et sociale notamment, le service de l'eau, l'assainissement, l'électricité et des télécommunications", a conclu Macky Sall remerciant, les autorités locales et ses partenaires techniques qui ont facilité la mise en œuvre du projet lors de la cérémonie qui a permis également l'inauguration de la platforme logistique Germani West Africa (GWA).