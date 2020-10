Diamniadio / Octobre Rose : Les femmes de APROSI ont célébré la 2ème édition de leur « journée rose »

Les femmes de l'APROSI (Agence d'Aménagement et de Promotion de Sites Industriels) ont organisé la deuxième édition de leur "journée rose" ce mardi 27 octobre 2020 à Diamniadio dans le cadre de la campagne Octobre Rose afin de lutter contre le cancer du sein.



L'objectif de cette journée rose est de sensibiliser les salariées sur les cancers féminins les plus fréquents et surtout sur les façons de les prévenir, faire un dépistage et un don de sang. Selon M. Bocoum Sow, secrétaire général de l'APROSI, "c'est notre deuxième édition, je salue l'initiative.



L'APROSI ne baissera pas les bras pour accompagner toutes les femmes, pour sensibiliser et surtout veiller à la prévention de cette maladie. Nous avons pu organiser depuis ce matin, une journée de don de sang et on aura un séance de mammographie durant l'après-midi".



Les femmes de l'APROSI par la voie Mme Touré, Chef de service et ressources humaines de ladite structure remercient la Ligue sénégalaise du cancer (LISCA) et le directeur général de l'APROSI qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. "Nous avons donné nos sang, nous allons faire des mammographies et on espère pérenniser cette journée" a t-elle déclaré. Venue en appoint aux femmes de l'APROSI, le Dr Fatma Guénoune, Présidente de la ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) s'est réjouie de l'engagement de ces femmes à organiser cette journée rose pour lutter contre le cancer.



"À la date d'hier après midi, on était à 5.000 femmes examinées et à 2.000 bons de mammographies subventionnés et distribués. Cette année, c'est plus que ce que nous faisions habituellement malgré la pandémie de la Covid-19", informe Dr Fatma Guénoune.