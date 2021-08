Diamniadio/MPEM : 95 millions de Fcfa dégagés pour former 800 acteurs aux métiers de la pêche.

Les représentants des organisations du secteur de la pêche se sont retrouvés ce 12 août à la sphère ministérielle OTD de Diamniadio pour le lancement officiel de l'atelier de formation des acteurs de la pêche. Une initiative du 3FPT qui va participer à la formation de 800 membres de l'ANAMS.

Ainsi, les mareyeurs qui se sont regroupés au sein de l’Association nationale des mareyeurs du Sénégal vont bénéficier de formation dans plusieurs secteurs qui tournent autour de la pêche entre Dakar, Cayar, Mbour et Saint-Louis. Le genre a été bien pris en compte car 500 bénéficiaires de ce programme initié par le 3FPT en partenariat avec la DER, sont des femmes, a fait savoir le SG du Ministère de la Pêche et de l'Économie Maritime qui a représenté le Ministre Alioune Ndoye.

Selon Mactar Diallo, ce renforcement de capacité va permettre à la pêche sénégalaise d'être plus compétitive et plus productive. Ainsi l'ambition du chef de l'État pour la formation et l'employabilité des jeunes sera matérialisée dans ce secteur qui emploie déjà 25% de la population sénégalaise active dira-t-il. Le coût de ces formations tournent autour de 95 millions de Fcfa...