Diamniadio: Le Président rend effective la ZAMPA sur 62,5 ha et « recase » les artisans de la mécanique dans un espace équipé

Le président de la République Macky Sall a fait le déplacement ce mardi de Diamniadio avec le Premier ministre et le ministre de l’artisanat.



Située dans la zone industrielle de Diamniadio, la ZAMPA, (zone d’activités des mécaniciens et professionnels de l’automobile) regroupe les mécaniciens, les vendeurs de voitures , de pièces détachées etc. En réalité ce projet vise à remettre de l’ordre dans les garages et les conditions de travail des acteurs de l’automobile. Il consiste à recaser tous ces acteurs dans un cadre approprié et apte à accueillir ces différents artisans de la mécanique et de l’automobile. Construit sur 62,5 ha, cet espace dispose de 10ha destiné aux fourrières et 10 autres pour les épaves. Le reste reviendra aux différentes activités de la mécanique. Le projet de parc d'activités pour le recasement des Mécaniciens et Professionnels de l'Automohile, un autre chef-d'œuvre du président de la République qui est en bonne voie. Ce projet du ministère de l'Emploi de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat comprend, les voiries, les réseaux divers, le bâtiment administratif; la brigade de gendarmerie, les ateliers de mécanique automobile, la galerie de vente de véhicules, une guérite de gardien, une galerie pièces détachées, des magasins et des blocs de toilettes.





Cette zone dispose de 52 ateliers, 88 magasins de vente de pièces et dispose d’une brigade de gendarmerie, des édifices religieux. Elle comprend aussi un bâtiment pour l’administration qui aura en charge la gestion de l’espace ZAMPA. A cela s’ajoute un centre de santé pour la prise en charge des soins médicaux.





Pour ce qui est de la deuxième phase: 340 ateliers sont prévus. Il s’agira entre autres de gérer les ateliers et les casses dans cette phase.