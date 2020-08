Diamniadio : Le CTIS demande aux autorités de mettre un terme à l'importation de masques.

Le Collectif des Travailleurs et Industriels du Sénégal a tenu une conférence de presse ce lundi 24 août 2020 à Diamniadio sous le thème : le collectif des tailleurs et industriels du Sénégal au service de l'État dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Selon El Hadj Amadou Mactar Mbaye, "conformément aux vœux de l'État du Sénégal, le collectif s'est engagé aux côtés de l'État pour la confection de 10 millions de masques lavables et réutilisables." À en croire ces tailleurs, aujourd'hui seulement 2 millions ont été évacués, les 8 millions restants sont stockés à Diamniadio. À cet effet, le collectif demande aux autorités une mise en place de dispositif pour un meilleur contrôle des masques importés ou même de mettre un terme à l'importation parce qu'il ya des masques répondants aux normes ici dans le pays. Ainsi, le Collectif appelle à la solidarité de tous pour promouvoir les masques produits dans le pays, certifiés et conformes à la norme sénégalaise.