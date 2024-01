Diamniadio : L’ISEP reçoit un important lot d’équipements sportifs de la GIZ !

Dans le cadre du programme « Sport pour le développement en Afrique », un lot d'équipements sportifs composé de 10 dossards, de 14 ballons de volley-ball, de 10 ballons de handball, de 30 ballons de football, 30 ballons de basketball, 112 plot de délimitation, 30 cônes Plot, 10 Jump Rope, 20 pompes, a été offert à l'institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) Amadou Traoré de Diamniadio.

Cet important lot d’équipements sportifs qui sera suivi de la construction d’un terrain, a été offert par l’organisation allemande, la GIZ à travers son programme Sport pour le Développement (S4D). La remise du matériel a eu lieu le 11 janvier à Diamniadio, en présence de Madame Catherine Daraspe, Coordinatrice régionale dudit programme et du représentant du MESRI.



La directrice de l'ISEP, Bossé Ndiaye Guèye a adressé ses remerciements à ladite organisation pour ce don de matériel qui sera utilisé à bon escient », a-t-elle rassuré. Et de poursuivre : « Nous espérons que vous serez satisfaits de savoir que votre don contribuera à améliorer notre travail et à atteindre nos objectifs. Nous nous réjouissons également du choix porté sur l’ISEP de Diamniadio comme bénéficiaire de ce programme et apprécions également le déplacement que vous avez bien voulu faire et qui témoigne de votre attachement à notre institut. C’est un honneur qui nous est ainsi fait et que nous apprécions à sa juste valeur », a ajouté la directrice.

Ce projet régional « Sport et Développement en Afrique » (ProSport), initié par la GIZ en 2014, permet de promouvoir le sport comme un outil contribuant à la réalisation des Objectifs de Développement Durable dans certains pays africains », a clarifié Madame Bossé Ndiaye Guèye qui a profité de l’occasion pour demander la matérialisation de plusieurs projets qui entrent dans le cadre de cette coopération entre l’Allemagne et le Sénégal.