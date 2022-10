Diamniadio / Inauguration de l’Usine Impack : Macky Sall réitère son soutien au secteur privé national et rend hommage à Youssou Ndour.

Venu inaugurer l’imprimerie Impack Safa groupe, qui a été implantée par le promoteur Youssou Ndour à la zone industrielle de Diamniadio, le chef de l’État Macky Sall a magnifié cette initiative qui entre en

droite ligne dans la politique du Plan Sénégal Emergent. « C’est avec un réel plaisir que je procède aujourd'hui à l’inauguration de l’Usine Impack installée ici à Diamniadio qui est devenu un des poumons

de l’industrie du pays avec ses 150 ha, plus de 135 entreprises



fonctionnelles et 112 autres qui sont en cours d’installation. Si j’ai

tenu à me déplacer personnellement, c’est à la fois pour réitérer mon

soutien à notre secteur privé national, mais également pour rendre hommage et dire ma fierté à un compatriote parti de rien, avec sa musique, pour révolutionner notre patrimoine musical et le porter aux quatre coins du monde. Cher Youssou Ndour, bravo! Je suis fier de toi et fier de ce que tu as fait de ton groupe et pour cela tu mérites toute notre considération… » IMPACK & SAFA GROUP, s’inscrivant résolument dans une



dynamique d’émergence, est le fruit d’un partenariat de qualité avec

la société égyptienne EL SAFA PRINTING déjà leader dans le domaine du

packaging. Cette nouvelle unité industrielle a été inaugurée ce 28

octobre par le Président de la République du Sénégal en présence de

plusieurs sommités.