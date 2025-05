Dialogue national sur la refonte du système politique: le Facilitateur Dr Cheikh Guèye trace les sillons d’un nouveau pacte républicain et appelle à un sursaut collectif pour un nouveau pacte démocratique

Le rideau s’est levé ce mardi sur une séquence inédite de la vie politique sénégalaise. Dans une ambiance solennelle, rythmée par les symboles de l’unité nationale, le Dialogue national sur la refonte du système politique a été officiellement lancé sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. À ses côtés, le Premier ministre Ousmane Sonko, le président de l’Assemblée nationale, et une palette représentative de la société sénégalaise ont répondu à l’appel du renouveau. Au cœur de cette ouverture historique, la voix du facilitateur désigné, Dr Cheikh Guèye, a résonné avec gravité et espérance.



Prenant la parole devant une assemblée composite mêlant partis politiques, syndicats, chefs religieux, membres de la société civile, jeunes, femmes et représentants du secteur privé, Dr Guèye a campé le décor : « Ce dialogue n’est pas un simple événement. C’est un moment de refondation ». Pour celui qui a été choisi par le président de la République pour conduire les travaux, ce processus inédit incarne « une étape historique dans la trajectoire de notre nation plurielle et millénaire ».



Un cadre sacré pour un pacte inédit



Dans une adresse dense et structurée, le facilitateur a insisté sur le caractère sacré de ce rendez-vous démocratique, qualifiant l’espace du dialogue de « creuset où toutes les sensibilités se rencontrent pour penser ensemble l’avenir de notre République ». Le ton est donné : l’heure n’est plus aux postures, mais à la co-construction. L’objectif affiché est clair : « formuler des réformes structurantes et prospectives en faveur d’une démocratie plus participative, sincère, et d’un État de droit plus robuste ».



Trois commissions pour repenser la République



Les travaux du dialogue s’articuleront autour de trois commissions de fond. Les termes de référence, fruit de plusieurs semaines de contributions collectives, restent évolutifs : « Ils servent de balise dynamique », précise Dr Guèye. Ce choix délibéré témoigne de la volonté d’inscrire la démarche dans une logique de flexibilité et d’écoute active, fidèle à l’ADN de dialogue du peuple sénégalais, souvent salué comme « épave de civilisation et de foi ».



Un dialogue pour tous et par tous



Le facilitateur a insisté sur la dimension inclusive de l’exercice. « Ce processus n’appartient à aucun camp politique, social ou institutionnel. Il est l’affaire de tous », martèle-t-il. Cette ambition d’un dialogue transversal se traduit dans la diversité des acteurs impliqués, du monde rural aux capitales régionales, de la diaspora aux médias, tous appelés à « s’exprimer dans la dignité et sans crainte d’exclusion ».



Le ton du discours se veut rassembleur, mais aussi exigeant. « Ce dialogue appelle au dépassement de soi, à la lucidité, à l’écoute active et à la construction collective d’un nouveau pacte démocratique », souligne Dr Guèye, qui se dit animé par un seul agenda : « celui du Sénégal ».



Transparence, inclusion, objectivité et engagement



Ce sont les quatre principes cardinaux fixés pour guider les échanges. Ils répondent à une attente forte des citoyens, que le facilitateur n’élude pas : « Nos concitoyens nous observent. Ils attendent des résultats concrets ». L’ampleur des ambitions exprimées donne la mesure du défi : restaurer la confiance dans les institutions, garantir un système électoral transparent, anticiper les mutations technologiques, et bâtir un État éthique et efficace.



Un moment charnière pour le Sénégal et l’Afrique



« Ce dialogue est un rendez-vous avec l’histoire de notre pays, mais aussi de toute l’Afrique », affirme Dr Guèye, convaincu que le modèle sénégalais peut inspirer au-delà de ses frontières. C’est une invitation à écrire une nouvelle page collective, fondée sur la sincérité, le patriotisme et le sens du devoir. Le facilitateur conclut sur une exhortation limpide : « Nous ne réussirons que si chacun place l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus de toute autre considération ».



Ce 28 mai 2025 pourrait bien rester dans les annales comme le point de départ d’un tournant institutionnel majeur. À condition que les promesses de l’ouverture se traduisent par des actes concrets. Le Sénégal a rendez-vous avec lui-même.