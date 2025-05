Dialogue national au Sénégal : Fadel Barro plaide pour une paix durable

Présent au dialogue national en cours, Fadel Barro, coordinateur du mouvement Jammi Gox Yi, a lancé un appel fort à la paix et à l’unité. Soulignant l’importance de ce moment politique, il a rappelé que le Sénégal sort de trois années particulièrement tendues, marquées par une instabilité politique ayant culminé à l’approche de l’élection présidentielle.



"Ce dialogue s’inscrit dans un temps de paix, et nous prions qu’il en soit véritablement un, pour tous les Sénégalais", a déclaré Fadel Barro, insistant sur la nécessité d’un débat serein et inclusif. À ses yeux, cette initiative doit permettre de "tourner la page des tensions" et d’ouvrir une nouvelle ère de consensus national.