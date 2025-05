Dialogue national au CICAD – Anta Babacar Ngom répond à l’appel du PR Diomaye Faye : « C’est un devoir républicain … mais nous espérons que ce sera un dialogue inclusif, un dialogue sincère »

La députée Anta Babacar Ngom a répondu présente ce mardi à l’appel lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre du dialogue national sur la refonte du système politique sénégalais. Une rencontre d’envergure qui se tient au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), avec l’ambition d’ouvrir une nouvelle ère de concertation politique au Sénégal.



Interrogée par Dakaractu à son arrivée, la députée s’est exprimée avec franchise :



« On est présent ici au CICAD pour répondre à l’invitation du président Diomaye Faye pour un dialogue politique. En tant que citoyen, en tant que républicain, c’est un devoir. Si on t’appelle pour venir parler de ce qui est important pour la population sénégalaise, pour régler les situations et trouver des solutions aux problèmes économiques et politiques du pays, il est de notre devoir de venir répondre à cette invitation. »



Elle se veut optimiste quant à l’issue de ce processus de dialogue :



« Nous avons espoir. Et nous espérons que ce sera un dialogue inclusif, un dialogue sincère. Nous ne sommes pas venus pour meubler la République, mais pour travailler. »



Un appel à la tolérance démocratique



Interpellée sur la position d’une frange de l’opposition qui a décidé de boycotter le dialogue, la députée n’a pas manqué de rappeler l’importance du respect des choix dans une démocratie :



« On est en démocratie, chacun fait ce qu’il pense être juste. Moi je suis contre ceux qui adoptent une position et refusent celle des autres. Il faut respecter la position de l’autre. »



Elle insiste sur la nécessité du débat d’idées dans une République moderne :



« C’est un devoir de venir assister. Il va à l’encontre de notre communication et de notre génération de refuser le dialogue. Donc on doit discuter. Nous sommes là pour échanger. »



Enfin, elle a donné rendez-vous aux journalistes et à l’opinion publique :



« Sur la référence, on doit ajouter beaucoup de choses et sous peu, vous allez écouter mon discours à l’intérieur de la salle. »