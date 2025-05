Dialogue national : Pour Cheikh Bamba Dièye, "ce dialogue est différent des autres"

Le Directeur général de l’AIBD et président du parti FSD/BJ, Cheikh Bamba Dièye, a livré ce mercredi 27 mai 2025 son appréciation sur le Dialogue national en cours. Il salue une dynamique nouvelle qui, selon lui, se démarque des précédentes initiatives.



Interpellé par les journalistes, Cheikh Bamba Dièye a mis l’accent sur l’opportunité de bâtir une démocratie plus inclusive et apaisée : "Nous avons tous vécu les manquements du système politique sénégalais. Tous ceux qui participent au développement du pays et sont concernés par les compétitions électorales doivent répondre à l’appel du dialogue et y apporter leur contribution."



L’ancien ministre et maire de Saint-Louis a insisté sur le caractère apaisé et sincère du processus : "Ce dialogue est différent des autres dialogues, car avant, c’étaient des dialogues menés avec un couteau sous la gorge. Aujourd’hui, nous sommes loin des joutes électorales. C’est donc le moment idéal pour dialoguer."