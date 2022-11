Dialambéré (Kolda) : la commune allège le travail des femmes par l'octroi de moulins.

Pour lutter contre la pénibilité du travail des femmes, la commune de Dialambéré a mis à leur disposition cinq moulins. Il s'agit pour la municipalité d'alléger le dur travail des femmes du monde rural. Mais également cela va contribuer à l'autonomisation de la femme du monde rural. Et avec ces moulins, la santé maternelle et infantile vont être améliorées grâce à la disposition de plusieurs farines alimentaires, notamment le niébé, le maïs, le manioc entre autres.

Pour Diabou Kébé habitante de Nghoky, "on se réjouit de la réception des moulins car cela va alléger beaucoup nos travaux ménagers. En même temps, en délaissant le pilon et le mortier, nous aurons une meilleure santé maternelle et infantile. "Dans la foulée, elle précise : "les moulins vont augmenter notre plus-value en gagnant du temps dans nos activités. Et désormais, nous allons disposer de plusieurs types de farine pour nous nourrir et nourrir nos enfants..."

Prenant la parole, le maire Mamadou Salif Sow avance que le rôle de la municipalité est de servir les populations. En ce sens, il souligne : "nous voulons que la femme du monde rural soit autonome et sente le développement. Et cette remise de moulins est un exemple illustratif de cette volonté de l'autorité locale. C'est pourquoi, il faut faire le suivi et l'entretien des moulins pour la pérennité." Dans la foulée, il ajoute : "nous voulons réduire la pénibilité du travail des femmes. C'est pourquoi, nous allons confier la gestion des moulins à ces dernières. Et nous n'allons pas nous arrêter ici car nous comptons nous appuyer aussi sur la coopération internationale pour développer la commune..."

La réception a été faite devant les femmes suivie d'une démonstration devant elles. Et ces moulins d'une valeur de dix millions de FCFA vont être distribués dans les villages de Diattamine, Nghoky, Kandiator et Bouna Mangal pour une population de plus de deux mille habitants...