Diakhao-Sine : Des petits-fils de Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf et de Serigne Touba commémorent le grand témoignage du 7 juin 1903

Le Magal du témoignage de Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf à Khadimou Rassoul ( Serigne Touba), est célébré ce jeudi 7 juin 2018 à Diakhao-Sine. En effet, la cité mythique qui accueille chaque année des milliers de fidèles, est en train de faire peu à peu le plein. Ce grand événement religieux a eu lieu le 7 juin 1903, jour où le conseil privé était réuni à Saint-Louis du Sénégal, afin de recueillir des témoignages sur les agissements de Khadimou Rassoul. Ainsi, plusieurs orateurs chargèrent le Cheikh en soutenant qu'il projetait de conduire la guerre sainte ou Jihad contre le colonisateur. Prenant la parole, Coumba Ndoffène Diouf avait affirmé qu'en réalité, Khadimou Rassoul n'était intéressé que par l'observance des commandements du Tout Puissant consignés dans le Saint Coran intangible. Les conséquences de ce témoignage sur la vie de la nation sont incommensurables.



Par devoir de mémoire, des petits-fils de Khadimou Rassoul et de Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf ont décidé de commémorer, les 7 et 17 juin de chaque année, respectivement à Diakhao-Sine et Touba Darou Marnane, ce témoignage pour célébrer des vertus et des valeurs telles que le courage, le sens de l'honneur, l'amour de la vérité et le respect de l'autre que Cheikh Ahmadou Bamba et le roi du Sine ont su incarner face au colonisateur et en des moments particulièrement difficiles.



D'ailleurs, par la grâce de Dieu, Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf embrassera l'islam, par l'intermédiaire de Khadimou Rassoul, avant de s'éteindre le 21 décembre 1923 à Diakhao-Sine.