Diagne Fada à un pas du "Macky" : exit le pacte qui le liait à Baldé ?

Jadis étiqueté, à tort ou à raison, pro-Idy, sa traversée du désert sous le magistère de Abdoulaye Wade avait coïncidé avec la montée en puissance d’un certain Macky Sall, alors Premier ministre. On se rappelle que l’enfant de Darou Mousty avait fini par quitter le gouvernement pour n’y revenir qu’au lendemain du départ de Sall en 2009.



Une fois Macky au pouvoir, il fera partie de ses plus cruels détracteurs avant que des nuages ne viennent assombrir ses relations avec le pape du Sopi, au sujet du plan de substitution à mettre en branle en cas d’empêchement électoral du candidat Karim Wade.



Depuis lors, Fada, défait à Kébémer aux dernières législatives, a plusieurs fois tapé l’incruste pour rebondir sur une autre rampe de lancement. Et à force de frapper à la porte, il va finir par entrer.



Toute la question est maintenant de savoir s’il ne va pas faire son deuil de la coalition qu’il a récemment créée avec Abdoulaye Baldé de Ziguinchor. Ce dernier est-il au courant des manœuvres de son allié dans le cadre de la « Coalition pour une alternance démocratique/Disso», qui risque de faire long feu, ainsi que nous y prédisposaient les pronostics des augures ?