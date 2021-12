Détournement présumé à La Poste : L'invite du cadre unitaire des syndicats au DG.

C'est une somme d'1,5 milliard de Fcfa qui aurait été détournée à Poste Finances, filiale du groupe "La Poste" et qui a abouti au placement sous mandat de dépôt du chef du centre financier de Dakar.

En conférence de presse ce mardi, le cadre unitaire des syndicats de la Poste a regretté que la situation en soit arrivée à ce stade mettant en cause la crédibilité de l'institution financière.



Après s'être adressé à leurs camarades syndicalistes pour la préservation du climat social et des acquis de l'institution, le CUSP invite le directeur général, personne morale de l'entreprise, à mettre en place, un observatoire de veille et d'alerte pour un dialogue social axé sur la construction d'accords conciliants et de consensus dynamiques.



Le directeur général est accusé de magouilles et de gabegie au sein de cette institution financière dans laquelle le recrutement partisan a été également dénoncé. Le CUSP par ailleurs, regrette que le dossier ne soit pas entre les mains de la direction de l'inspection générale postale pour un règlement en interne. Tout en souhaitant que la culpabilité des agents arrêtés ne soit pas établie, le cadre unitaire des syndicats de la Poste dénonce toute entreprise visant à salir l'institution financière.



Le cadre est aussi favorable à l'implication du président de la République pour régler définitivement les questions de la Poste qui, de jour en jour, inquiète...