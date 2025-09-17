Dethie Fall promet un ministère des Infrastructures en mode urgence : chantiers 24h/24, rigueur implacable et résultats immédiats


Le nouveau ministre des Infrastructures, Dethie Fall, n’a pas mâché ses mots lors de la cérémonie de passation avec Yankhoba Dième. Dans un discours au ton ferme et engagé, il a rendu hommage au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, affirmant que sa nomination est le fruit de la confiance du peuple sénégalais. « Nous nous rendrons disponibles au moins 24 heures sur 24 », a-t-il lancé, fixant d’emblée un cap de rigueur, de célérité et de transparence pour son département.

Promettant de transformer la manière de travailler, Dethie Fall a annoncé la mise en place d’équipes de jour et de nuit afin d’accélérer la réalisation des grands chantiers du pays. Dès après-demain, il se rendra à l’Ageroute à 6h30 du matin pour un état des lieux avec les cadres. Le message est clair : plus question de retards ni d’excuses, les entreprises devront suivre le rythme imposé par le gouvernement, quitte à travailler 24 heures sur 24. « Nous devons accélérer les pas pour rattraper ceux qui sont devant », a-t-il martelé, usant d’une métaphore physique pour illustrer l’urgence d’agir.

Dans un contexte de fortes attentes populaires, le ministre a rappelé que les Sénégalais, en portant Diomaye et Sonko au pouvoir le 24 mars dernier, ont exprimé une confiance qui ne doit pas être trahie. Il s’est engagé à ce que les promesses de campagne se traduisent rapidement en réalisations visibles.

Mercredi 17 Septembre 2025
Karim Ndiaye



