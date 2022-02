Détérioration des infrastructures sportives au Sénégal : le coup de gueule de l'ancien DTN du Judo

Ancien directeur technique national du Judo pendant 25 ans, Mohamed Rajab, est très énervé. En cause la détérioration des infrastructures sportives au Sénégal, notamment dans le secteur du football. « On est 14 régions, on pouvait avoir dans chacune un stade fonctionnel. Ce n’est pas normal ce qui se passe », a-t-il dit dans un entretien avec Dakaractu.