Destination Canada… Arnaque à l’arrivée ! Une étudiante tombe dans le piège d’un faux agent de voyage sur la VDN

Tout commence par une discussion anodine dans une chambre d’étudiante. Fabinetou, en quête d’un avenir académique au pays de l’érable, confie son ambition à sa colocataire, Soty Diocko. Cette dernière l’oriente vers un certain Thierno Bocar Dieng, présenté comme gérant de l’agence de voyage DataSafe-Net, basée sur la VDN. Un nom qui rassure, d’autant plus que Soty et sa sœur avaient déjà engagé avec lui des démarches similaires, à hauteur de plus de quatre millions de FCFA.



En confiance, Fabinetou se rend au bureau de l’agent de voyages et entame les formalités. Elle verse 200 000 FCFA pour entamer les procédures. Mais ce qu’elle reçoit ensuite dépasse l’entendement : un faux document d’admission universitaire supposément canadienne, un visa manifestement falsifié, et une décharge toute aussi douteuse… le tout envoyé par WhatsApp !



Le doute n’aura pas mis longtemps à s’installer. Le 17 avril, Fabinetou saisit la Gendarmerie de la Foire et dépose plainte pour escroquerie au visa, faux et usage de faux. Très vite, Thierno Bocar Dieng est interpellé. Selon L’Observateur, il passe aux aveux sans détour. Il reconnaît avoir fabriqué de toutes pièces les documents. Il va même plus loin en citant un complice, un certain Thiam, établi à Saint-Louis.



La machine judiciaire s’emballe. Soty Diocko, elle aussi entendue en tant que victime, confirme avoir été flouée – tout comme sa sœur – par le même individu, pour une somme globale dépassant les 4 000 000 FCFA.



Inculpé pour escroquerie, faux et usage de faux, Thierno Bocar Dieng a été déféré au parquet après sa garde à vue. Une descente brutale pour celui qui se faisait passer pour un passeport vers l’avenir.