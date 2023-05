Désobéissance civile de Sonko : Babacar Ba du forum du justiciable prévient sur les dangers de cet acte d’insoumission.

Le forum du justiciable a décrié cette méthode adoptée par le leader de Pastef qui défie l’autorité. En effet, après l’annonce de Ousmane Sonko qui avait indiqué que face à une portion de la « justice inique » et aux ordres politiciens, la résistance est un droit, Babacar Ba du forum du justiciable voit les choses autrement. En effet ce dernier rappelle, juridiquement, que l’une des principales conséquences de la désobéissance civile, est le risque d'être poursuivi en justice, car la désobéissance est illégale par définition. Il précise même que certaines formes de désobéissance civile sont illicites et peuvent entraîner des poursuites criminelles.





« Je perçois la désobéissance civile comme une forme de violence, car elle peut entraîner des conflits violents entre les citoyens et ceux qui sont appelés à faire régner la loi. Elle peut également provoquer des tensions entre les manifestants et les forces de l’ordre, et même entraîner des actes de vandalisme » prévient Babacar Ba. Selon lui, la désobéissance civile est une forme d’anarchie qui menace l’ordre public. Ainsi, le président du Pastef, estime Babacar Ba, « doit savoir que la désobéissance civile comporte des risques juridiques qui ne doivent pas être négligés. Il est donc important que ceux qui envisagent d’utiliser cette technique comprennent pleinement ses implications avant de prendre toute action » rappelle le forum du justiciable.