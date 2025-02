Des membres de la Ligue de défense noire africaine dénoncent la présence des militaires français et demande au gouvernement d’exiger leur départ

Certains membres des organisations de la société civile ont organisé un panel sur la France-Afrique, ce vendredi 31 janvier 2025. Placé sous le thème « perte d’influence de la France en Afrique : quelles perspectives », les panélistes ont discuté sur des questions portant sur le retrait des bases militaires.

Lors de son échange avec la presse, le président de la ligue de défense Noire Africaine, Egountchi Béhanzin a affirmé que l’objectif de leur visite au Sénégal est de se réunir contre la présence des bases militaires françaises mais aussi américaines au Sénégal et sur les terres africaines. Il estime que l’armée française n’a plus rien à faire au Sénégal car elle n’apporte rien au Sénégal. Si l’on fie à ses propos, les nouvelles autorités doivent exiger le départ pur et simple de l’armée d’occupation des terres sénégalaises. Mieux, il déclare que la France ne dispose pas de bases militaires sénégalaises en France. Donc, « Il est temps que la France dégage non seulement du Sénégal mais aussi du continent africain », a-t-il craché.

Interpellé sur les conséquences diplomatiques, ce défenseur du panafricanisme pense que la diplomatie ne peut pas être au-dessus de la souveraineté. Pour lui, s’il y a conséquence il n’y a pas de problème parce qu’un peuple souverain se fiche des conséquences ou de la réaction du gouvernement français par rapport à la demande de départ. De ce fait, il croit que le Sénégal n’a pas besoin de stratégie de défense à plus forte raison qu’il possède des hommes capables de défendre leur pays. Ainsi, il juge que « l’avenir de la France-Afrique doit être enterré ».

Tout comme le retrait des bases militaires, cela doit être de même pour le FCFA. Ce dernier soutient que c’est à travers cette monnaie que la France finance le terrorisme, les coups d’état, les déstabilisations… À vrai dire, il déplore le comportement du nouveau régime en particulier celui d’Ousmane Sonko qui, depuis qu’il est devenu le premier ministre ne fait pas de ce sujet une priorité.

Comme solution, il propose le lancement du départ des bases militaires françaises, le retrait du FCFA et l’examen des accords coloniaux qui lient le Sénégal avec la France.