Des journalistes accrédités s'inquiètent des restrictions injustes imposées par les États-Unis en matière de visas ; l'AIPS appelle la FIFA à intervenir

LAUSANNE, le 6 juin 2026 - À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'AIPS juge inacceptable que de nombreux collègues, dûment accrédités par la FIFA pour couvrir le tournoi, soient confrontés à des difficultés plus ou moins importantes pour obtenir leur visa américain.

L’AIPS appelle la FIFA à intervenir et à veiller à ce que les représentants des médias concernés ne se voient pas refuser injustement l’entrée aux États-Unis.

Le vendredi 5 juin, le président de l'AIPS, Gianni Merlo, au nom du comité exécutif de l'AIPS, a envoyé la lettre ci-dessous à Bryan Swanson, directeur des relations avec les médias de la FIFA, et à Jochen Steinhoff, responsable des opérations et services médias de la FIFA.

LA LETTRE

En cette période difficile pour le monde entier, à la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, nous nous trouvons confrontés à un problème persistant et inacceptable pour nous, journalistes : le refus de visas d’entrée à nos confrères régulièrement accrédités.

Les cas sont nombreux : des collègues iraniens, des collègues africains, dont certains n’ont reçu qu’une seule autorisation de voyage. Si leur équipe part jouer au Canada ou au Mexique et qu’ils la suivent, ils ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Les cas sont innombrables et, je le répète, inacceptables. Les politiciens affirment sans cesse que le sport unit et crée des liens entre les jeunes des pays en conflit, mais dans ce cas précis, nous allons dans la direction opposée.

Nous estimons qu'il est important de permettre à nos collègues d'assister à l'événement et de travailler, car leur présence sera cruciale pour l'image du sport et ce qu'il représente, notamment dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, où la liberté de la presse est essentielle.

J'espère que la FIFA fera tout son possible pour obtenir les visas. Nous avons déjà pris un retard considérable et de nombreux collègues ont déjà perdu l'opportunité d'utiliser leurs billets d'avion réservés à temps, ce qui entraînera des frais supplémentaires importants.

Merci de votre attention.



Gianni Merlo,

président de l'AIPS