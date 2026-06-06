Des journalistes accrédités s'inquiètent des restrictions injustes imposées par les États-Unis en matière de visas ; l'AIPS appelle la FIFA à intervenir


Des journalistes accrédités s'inquiètent des restrictions injustes imposées par les États-Unis en matière de visas ; l'AIPS appelle la FIFA à intervenir
LAUSANNE, le 6 juin 2026 - À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'AIPS juge inacceptable que de nombreux collègues, dûment accrédités par la FIFA pour couvrir le tournoi, soient confrontés à des difficultés plus ou moins importantes pour obtenir leur visa américain. 
L’AIPS appelle la FIFA à intervenir et à veiller à ce que les représentants des médias concernés ne se voient pas refuser injustement l’entrée aux États-Unis.
Le vendredi 5 juin, le président de l'AIPS, Gianni Merlo, au nom du comité exécutif de l'AIPS, a envoyé la lettre ci-dessous à Bryan Swanson, directeur des relations avec les médias de la FIFA, et à Jochen Steinhoff, responsable des opérations et services médias de la FIFA.
LA LETTRE 
En cette période difficile pour le monde entier, à la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, nous nous trouvons confrontés à un problème persistant et inacceptable pour nous, journalistes : le refus de visas d’entrée à nos confrères régulièrement accrédités.
Les cas sont nombreux : des collègues iraniens, des collègues africains, dont certains n’ont reçu qu’une seule autorisation de voyage. Si leur équipe part jouer au Canada ou au Mexique et qu’ils la suivent, ils ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Les cas sont innombrables et, je le répète, inacceptables. Les politiciens affirment sans cesse que le sport unit et crée des liens entre les jeunes des pays en conflit, mais dans ce cas précis, nous allons dans la direction opposée.
Nous estimons qu'il est important de permettre à nos collègues d'assister à l'événement et de travailler, car leur présence sera cruciale pour l'image du sport et ce qu'il représente, notamment dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, où la liberté de la presse est essentielle.
J'espère que la FIFA fera tout son possible pour obtenir les visas. Nous avons déjà pris un retard considérable et de nombreux collègues ont déjà perdu l'opportunité d'utiliser leurs billets d'avion réservés à temps, ce qui entraînera des frais supplémentaires importants.
Merci de votre attention.
 
Gianni Merlo, 
président de l'AIPS
Autres articles
Samedi 6 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le même soir, le Sénégal a soulevé une coupe et scellé la rupture à son sommet ( Paul Sedar Ndiaye)

Le même soir, le Sénégal a soulevé une coupe et scellé la rupture à son sommet ( Paul Sedar Ndiaye) - 05/06/2026

Changement de tête au ministère des Sports : Entre prudence et espoir chez les journalistes sportifs

Changement de tête au ministère des Sports : Entre prudence et espoir chez les journalistes sportifs - 03/06/2026

Copie privée, statut de l'artiste, Biennale, Ecole des Arts : Ces dossiers prioritaires qui attendent Alpha Thiam au département de la culture

Copie privée, statut de l'artiste, Biennale, Ecole des Arts : Ces dossiers prioritaires qui attendent Alpha Thiam au département de la culture - 02/06/2026

Mondial 2026- Défaite contre les Etats-Unis en Amical : « Les Lions ont toutes les armes pour rivaliser avec la France », selon Mbaye Jacques Diop

Mondial 2026- Défaite contre les Etats-Unis en Amical : « Les Lions ont toutes les armes pour rivaliser avec la France », selon Mbaye Jacques Diop - 01/06/2026

Sacre du PSG : Emmanuel Macron dénonce des violences loin des valeurs du sport

Sacre du PSG : Emmanuel Macron dénonce des violences loin des valeurs du sport - 01/06/2026

« Au niveau d’un show à la Beyoncé » : Aya Nakamura dompte le Stade de France et réunit 220 000 spectateurs en trois jours

« Au niveau d’un show à la Beyoncé » : Aya Nakamura dompte le Stade de France et réunit 220 000 spectateurs en trois jours - 01/06/2026

Match amical Sénégal vs États Unis : les Lions chutent malgré le doublé héroïque de Sadio Mané

Match amical Sénégal vs États Unis : les Lions chutent malgré le doublé héroïque de Sadio Mané - 31/05/2026

Message aux joueurs U17 du Sénégal ainsi qu’aux responsables et encadreurs actuellement au Maroc. ( Par Fara Sambe )

Message aux joueurs U17 du Sénégal ainsi qu’aux responsables et encadreurs actuellement au Maroc. ( Par Fara Sambe ) - 30/05/2026

Football – Finale CAN U17 : Le Président Diomaye salue la qualification des Lions

Football – Finale CAN U17 : Le Président Diomaye salue la qualification des Lions - 29/05/2026

Contrat du Sélectionneur Pape Thiaw: La FSF apporte son démenti sans convaincre

Contrat du Sélectionneur Pape Thiaw: La FSF apporte son démenti sans convaincre - 28/05/2026

Mondial-Retard du vol des Lions vers les USA: Les explications de la Fédération Sénégalaise de Football

Mondial-Retard du vol des Lions vers les USA: Les explications de la Fédération Sénégalaise de Football - 28/05/2026

Finale de la Ligue Conference / Crystal Palace sacré (1-0) face au Rayo- Ismaïla Sarr domine Pathé Ciss et Nobel Mendy

Finale de la Ligue Conference / Crystal Palace sacré (1-0) face au Rayo- Ismaïla Sarr domine Pathé Ciss et Nobel Mendy - 27/05/2026

Remise du drapeau national aux Lions : Le message du Président Diomaye à l’ambition et à l’unité avant le Mondial 2026

Remise du drapeau national aux Lions : Le message du Président Diomaye à l’ambition et à l’unité avant le Mondial 2026 - 26/05/2026

COUPE DU MONDE 2026 – Koulibaly recevant le drapeau des mains du chef de l’Etat : « Nous ferons tout pour vous faire honneur...»

COUPE DU MONDE 2026 – Koulibaly recevant le drapeau des mains du chef de l’Etat : « Nous ferons tout pour vous faire honneur...» - 26/05/2026

Liga : Pape Gueye sacré meilleur joueur africain de la saison

Liga : Pape Gueye sacré meilleur joueur africain de la saison - 25/05/2026

Journée mondiale de l’Afrique à Genève : des messages forts pour l’unité africaine et la paix

Journée mondiale de l’Afrique à Genève : des messages forts pour l’unité africaine et la paix - 24/05/2026

Journée mondiale de l’Afrique : la prestation XXL d’ Ismaël Lô à Genève

Journée mondiale de l’Afrique : la prestation XXL d’ Ismaël Lô à Genève - 24/05/2026

Genève : la cantatrice Mahawa Kouyaté offre une avant-première de son spectacle à L’Alhambra

Genève : la cantatrice Mahawa Kouyaté offre une avant-première de son spectacle à L’Alhambra - 22/05/2026

Suisse - Concert de la Journée de l’Afrique : un accueil chaleureux réservé aux artistes Ismaël Lo, Mahawa Kouyaté et leurs musiciens à l’aéroport de Genève

Suisse - Concert de la Journée de l’Afrique : un accueil chaleureux réservé aux artistes Ismaël Lo, Mahawa Kouyaté et leurs musiciens à l’aéroport de Genève - 22/05/2026

Mondial 2026: Le président de la FSF appelle les Lions à porter haut les couleurs du Sénégal

Mondial 2026: Le président de la FSF appelle les Lions à porter haut les couleurs du Sénégal - 21/05/2026

Pape Thiaw encense Ismaila Sarr: « Il a toujours été décisif… »

Pape Thiaw encense Ismaila Sarr: « Il a toujours été décisif… » - 21/05/2026

SAUDI PRO-LEAGUE/ Sadio Mané, buteur et Al-Nassr sacrés champions au terme de la dernière journée.

SAUDI PRO-LEAGUE/ Sadio Mané, buteur et Al-Nassr sacrés champions au terme de la dernière journée. - 21/05/2026

Pape Thiaw évoque le cas de Malang Sarr: « Il y’a des choix… je les ai faits et les assume…

Pape Thiaw évoque le cas de Malang Sarr: « Il y’a des choix… je les ai faits et les assume… - 21/05/2026

Mondial 2026 / Pape Bouna Thiaw assume ses choix: « C’est une liste bien réfléchie et bien équilibrée… »

Mondial 2026 / Pape Bouna Thiaw assume ses choix: « C’est une liste bien réfléchie et bien équilibrée… » - 21/05/2026

Pape Thiaw donne les nouvelles de Kalidou Koulibaly : « Il est en procédure de rééducation positive..»

Pape Thiaw donne les nouvelles de Kalidou Koulibaly : « Il est en procédure de rééducation positive..» - 21/05/2026

Mondial 2026 : à quoi pourrait ressembler la prochaine liste des Lions ?

Mondial 2026 : à quoi pourrait ressembler la prochaine liste des Lions ? - 21/05/2026

Les révélations qui accablent le fils du fondateur de Mango: “Il est obsédé par l’argent”

Les révélations qui accablent le fils du fondateur de Mango: “Il est obsédé par l’argent” - 20/05/2026

Rénovation des infrastructures sportives : le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique réceptionnés par Khady Diène Gaye et Dethié Fall

Rénovation des infrastructures sportives : le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique réceptionnés par Khady Diène Gaye et Dethié Fall - 19/05/2026

Saly : « Il est inacceptable qu’au 21e siècle, les jeunes de Saly jouent encore sur des terrains sablonneux! » (Idrissa Mbengue)

Saly : « Il est inacceptable qu’au 21e siècle, les jeunes de Saly jouent encore sur des terrains sablonneux! » (Idrissa Mbengue) - 17/05/2026

MMA : Le champion Camerounais Francis Ngannou met KO son adversaire Philippe Lins dès le 1er round

MMA : Le champion Camerounais Francis Ngannou met KO son adversaire Philippe Lins dès le 1er round - 17/05/2026

RSS Syndication