Des innovations pour mieux satisfaire sa clientèle : la Poste en mode « Tiak -Tiak ».

La direction de la Poste Sénégal à célébré ce vendredi 9 octobre, à l’instar de la communauté internationale, la journée dédiée à ce service.



Dans un contexte de crise sanitaire et surtout économique, interne, où tout tourne au ralenti, la Poste n’en devient qu’encore plus déterminée et inspirée pour répondre aux attentes de la population.



Ainsi, Abdoulaye Bibi Baldé est revenu sur les importantes avancées notées dans le secteur, mais a aussi tenu à informer le public, des gros moyens dépêchés pour renforcer leurs infrastructures. Ils s’agit d’ordinateurs, de voitures et surtout l’innovation faite avec les motos « Tiak-Tiak » pour acheminer les colis dans n’importe quelle zone...