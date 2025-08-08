( Dernière minute )- MBACKÉ: La toiture du stade municipal s’envole et fait plusieurs blessés signalés

Une partie de la tribune du stade municipal de Mbacké s’est effondrée un peu avant 21 heures, provoquant la panique sur les lieux. Selon les premières informations, des personnes auraient été blessées.
Les secours ont été dépêchés en urgence sur place. L’incident est survenu à la suite d’un violent coup de vent accompagné d’une forte pluie, qui a également arraché une partie de la toiture en zinc. Des appels à l’aide circulent activement sur les réseaux sociaux, relayés par des témoins présents sur les lieux.
À Touba, les rafales ont également causé des dégâts: plusieurs tentes installées en face de la grande mosquée en prévision du Grand Magal ont été déracinées ou endommagées.
Affaire à suivre ..
