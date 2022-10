Dérives sur internet : les jeunes en phase avec le président Macky Sall pour des poursuites contre les fauteurs

Le président de la République Macky Sall a émis des mises en garde contre les personnes qui insultent à travers les réseaux sociaux lors du Forum international de Dakar qui s’est ouvert lundi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio.

Selon le Chef de l’État, les dérives notées sur internet ne doivent plus être tolérées et les personnes qui s’y adonnent doivent être dénichées et traduites devant la justice pour répondre de leurs actes. La démarche est salutaire selon certains citoyens sénégalais interpellés qui soutiennent être en phase avec lui. D’aucuns croient d’ailleurs que cette décision aurait dû être prise depuis longtemps. Ils ont toutefois invité les sénégalais, notamment les jeunes à être beaucoup plus positifs dans l’utilisation des réseaux sociaux.