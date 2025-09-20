Derby du Merseyside: Gana Gueye enflamme Anfield avec un super joli but, malgré la victoire des Reds



Dans un derby du Merseyside électrique, Idrissa Gana Gueye a illuminé la rencontre par un but spectaculaire, bien que son équipe d’Everton se soit inclinée face à Liverpool (2-1).



Le milieu sénégalais a décoché une frappe surpuissante du pied droit, à la suite d’une remise parfaitement dosée d’Iliman Ndiaye. Le ballon est allé se loger dans la lucarne du portier brésilien Alisson Becker, laissant le public d’Anfield sans voix.



Malgré ce chef-d'œuvre individuel, les Reds ont su imposer leur rythme et s’assurer la victoire grâce à une performance collective solide. Ce succès leur permet de conforter leur place en tête du classement de Premier League.