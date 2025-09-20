Derby du Merseyside: Gana Gueye enflamme Anfield avec un super joli but, malgré la victoire des Reds

Dans un derby du Merseyside électrique, Idrissa Gana Gueye a illuminé la rencontre par un but spectaculaire, bien que son équipe d’Everton se soit inclinée face à Liverpool (2-1).
Le milieu sénégalais a décoché une frappe surpuissante du pied droit, à la suite d’une remise parfaitement dosée d’Iliman Ndiaye. Le ballon est allé se loger dans la lucarne du portier brésilien Alisson Becker, laissant le public d’Anfield sans voix.
Malgré ce chef-d'œuvre individuel, les Reds ont su imposer leur rythme et s’assurer la victoire grâce à une performance collective solide. Ce succès leur permet de conforter leur place en tête du classement de Premier League.
Autres articles
-
Infantino et Abdoulaye Fall tracent les ambitions du football africain à Rabat
-
Classement FIFA de septembre 2025 : le Sénégal conserve sa place (18ème), l’Espagne détrône l’Argentine
-
Ligue des champions : Nicolas Jackson s’offre son ancien club (3-1)
-
Ligue des champions : Youssoupha Mbodj, jeune latéral sénégalais du Slavia Prague s’offre un doublé
-
[ Contribution] Un cri de cœur pour les clubs sénégalais : Sauvons notre football local