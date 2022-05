Dépôts des listes de candidature : « La liste nationale de Yewwi Askan Wi souffre d'irrégularités » (Benoit Sambou, mandataire BBY)

Les constats suite au début des vérifications par différents mandataires au niveau de la direction générale des élections se poursuivent. C’est en effet la coalition Benno Bokk Yakaar, moins de 24h après la dénonciation d'irrégularités sur les listes de Yewwi Askan Wi dans 15 départements, qui revient à la charge pour donner d’autres « faits » qui seraient défavorables à Déthié Fall et Cie. En effet, selon le mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar, il existerait un même nom sur la liste des titulaires et des suppléants de la liste nationale. De manière plus explicite, le cas d’inéligibilité du nom de Fama Mbengue qui devrait être changé par Anta Touré, n’a pas été bien exécuté par le mandataire Déthié Fall qui, selon Benoît Sambou, n’a pas pris la précaution de vérifier le nom de cette dernière nommée sur les deux listes de la proportionnelle. Ce qui compromet la liste nationale de Yewwi Askan Wi. D’ailleurs, un message qui serait de la tête de liste Ousmane Sonko, aurait même avoué cette thèse que le mandataire de Benno vient de confirmer.