Dépollution Baie de Hann - Projet à 124 Milliards : “Pas un Franc pour Thiaroye !” Le cri d’alerte du Maire El Mamadou Ndiaye

La municipalité de Thiaroye sur Mer s'insurge et déplore son éviction manifeste du plan de nettoyage de la Baie de Hann, malgré son importance cruciale dans cette région côtière vitale. Dans une déclaration émanant du maire El Mamadou Ndiaye, il est rappelé que depuis 2002, deux aspects cruciaux ont été identifiés par un conseil interministériel comme fondamentaux pour assurer la réussite du projet : l'assainissement et la réorganisation urbaine de Thiaroye sur Mer. Cependant, seule la dépollution paraît actuellement avoir un impact, alors que la restructuration – évaluée à 19 milliards – est mise de côté malgré une augmentation frappante du budget total du projet, qui est passé de 33 à 124 milliards de FCFA.







La Commune dénonce aussi l'absence totale de consultation locale dans la réalisation de ce projet d'envergure. Depuis l'établissement du comité directeur en 2010, la collectivité n'a jamais reçu d'invitation, malgré le fait que Thiaroye sur Mer est directement concernée par les déversements d'eaux usées et la pollution persistante. Le comité de suivi, instauré en 2021, n'a tenu qu'une seule réunion, laissant dans l'incertitude les élus locaux et les citoyens face aux décisions cruciales prises sans leur consultation. Pire encore, des modifications du projet, telles que la mise en état de propreté du port, surgissent sans avoir jamais été débattues ou planifiées au départ.







Un autre point d'alerte : la diminution de l'émissaire marin de 3 km à 2,1 km soulève des questions concernant les dangers potentiels pour les communautés côtières et l'environnement marin. La Commune met en garde contre l'absence de mesures tangibles pour sauvegarder les zones les plus vulnérables, alors que seules les analyses de réaménagement – actuellement négligées – avaient prévu ces enjeux vitaux. Pour Thiaroye sur Mer, cette décision technique unilatérale trahit une démarche entièrement technocratique, déconnectée des réalités du terrain.







Par le biais d'un appel solennel, la Commune exige sa totale inclusion dans les instances de gouvernance et de suivi du projet, et confirme son intention de collaborer étroitement avec l'ONAS et les parties prenantes concernées. Toutefois, elle met en garde : si les collectivités locales ne sont pas incluses et si les urgences sociales et environnementales propres à Thiaroye sur Mer ne sont pas prises en compte, le projet risque de ne pas atteindre son objectif. « Nous ne sollicitons pas d'aides, mais l'honneur des promesses faites depuis plus de deux décennies », termine le communiqué.