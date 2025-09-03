Déplacement du PM : Ousmane Sonko décline une invitation pour la France

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a décidé de ne pas effectuer le déplacement prévu en France le 23 septembre 2025. Selon une note de la Primature, il a décliné l’invitation du directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, à prendre part à la 11ᵉ édition de Bpifrance Inno Génération (BIG). Un ministre du gouvernement représentera finalement le Sénégal à cette rencontre.
En revanche, le chef du gouvernement effectuera une tournée diplomatique et économique dans les prochains jours. Il se rendra aux Émirats arabes unis du 8 au 12 septembre pour une visite officielle, avant de poursuivre son déplacement en Italie les 13 et 14 septembre. À Milan, il rencontrera la diaspora sénégalaise établie en Europe.
