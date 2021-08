Déperdition des valeurs : Serigne Babacar Sy Mansour égrène les maux de la société et prévient que la Covid-19 est loin d’être terminée.

Le Khalife général des Tidianes s’est adressé au peuple sénégalais depuis Tivaouane, pour donner son avis sur la marche de la société Sénégalaise qu’il n’apprécie guère. C’est encore avec beaucoup de regret que Serigne Babacar Sy Mansour aura tenté de rappeler aux sénégalais, notamment ceux qui sont derrière leur clavier et tenant des propos malsains à l’endroit de leur prochain. « Ce qui m’étonne de nos jours, c’est que les gens n’ont plus de respect vis à vis de leurs concitoyens.



Les réseaux sociaux sont aujourd’hui un lieu de déperdition extrêmement influent qui ne fait qu’augmenter le faible niveau de socialisation de notre société », dénonce le Khalife, à la limite, furieux de voir ces nombreux jeunes perdre le fil d’une société qui se soucie de ses valeurs intrinsèques.



Quand le khalife se dit étonné de la voir tout le monde scander que 95% de la population est musulman alors que les gens sont de plus en plus encrés dans leur déperdition. « Il faut savoir que la punition divine n’attend point. Elle se manifeste dans ce monde. Il suffit de regarder ce qui se passe avec la pandémie, pour être convaincue que c’est une punition pour les péchés que nous sommes en train de faire chaque jour » prévient le Khalife. Ainsi, estime Serigne Babacar Sy Mansour, il faut se repentir et faire un retour aux sources. « C’est la seule voie du pardon.... »