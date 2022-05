Dépenses liées à la Covid-19 : La Cour des comptes invitée à publier son rapport spécial, avant fin juillet

Pour faire face à la crise économique résultant de la Covid-19, l’État du Sénégal avait engagé un certain nombre de dépenses. Ces dépenses ont suscité l’intérêt de l’équipe du Fonds monétaire international (Fmi) qui a bouclé, ce mardi, sa mission, à l’issue d’un séjour de 12 jours, dans le contexte de la 5e revue et de la seconde revue. Le Chef de la mission du Fmi, Gemayel Edward R. qui a animé une conférence de presse, a relevé le retard noté dans « la publication du Rapport spécial de la Cour des comptes concernant les dépenses liées à la Covid-19 ». Rapport détaillé qui, selon lui, « devrait être fait en juillet prochain, soit dans un ou deux mois à peu près ».

Témoin de la réduction de l’assiette fiscale avec certains avantages et autres sacrifices consentis par l’État, pour réduire l’inflation, le Fmi a recommandé aux autorités étatiques d’augmenter les recettes pour la solvabilité de la dette. Une suggestion faite par ladite institution mondiale face au constat selon lequel le Sénégal est « confronté à un espace budgétaire qui se rétrécie ». D’où l’invite de Gemayel Edward R. et son équipe, faite aux autorités de « mieux cibler leurs soutiens à la population ».

Cependant, l’équipe du Fmi a félicité « les autorités pour avoir mis l’accent sur l’élargissement et le développement du Registre national unique qui permettra d’être plus à même de répondre aux chocs futurs par des mesures ciblées ». Elle dit les encourager aussi à accélérer la finalisation d’une feuille de route crédible pour l’élimination progressive des subventions à l’énergie. Elle estime, en outre, que la stratégie des recettes à moyen terme devrait être mise en œuvre de manière plus résolue pour « stimuler la mobilisation des recettes intérieures ».