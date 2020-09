Denver : Une marche initiée par la communauté africaine et des amis de Djiby Diol et Cie pour réclamer justice...

Un mois après l’incendie meurtrier qui a endeuillé la famille Diol à Denver, la communauté africaine et des proches des 5 disparus ont initié une marche. Une manifestation qui a réuni beaucoup de monde au State Capitol (siège du Congrès américain), dans l’après-midi du Samedi dernier. Ce, pour commémorer les meurtres de Djibril Diol et Cie dans l'incendie d'une maison située dans le quartier de Green Valley Ranch à Denver le 5 août.



Une grande partie de la foule portait des t-shirts avec les noms des victimes imprimés au dos. Papa Dia, un ressortissant Sénégalais, par ailleurs fondateur de l'African Leadership Group originaire du Sénégal, a déclaré qu'environ 200 personnes avaient assisté à cette marche pacifique. Tout au long du rassemblement, des bénévoles ont également distribué des dépliants avec le bulletin Metro Denver Crime Stoppers, qui comprend une photo des personnes d'intérêt.



‘’Les images sont obsédantes. On dirait qu’ils sortent tout droit d’un film d’horreur. Pour qu’un ami et toute sa famille soient simplement assassinés comme ça, c’est vraiment difficile pour nous de nous sentir en sécurité même ici’’, a déclaré Maryam Aida Tidjani, amie de la famille et organisatrice du rassemblement.



‘’Cela fait un mois et nous n’avons toujours aucune information. Nous ne savons toujours pas ce qui se passe’’, a déclaré Mariam Kyabou, une amie de la famille. Celle-ci interrogée par nos confrères de Cbs4 a exprimé le souhait pour les membres de la communauté africaine et l’ensemble des amis et proches des 5 défunts, que justice leur soit rendue. ‘’Nous voulons juste la justice et nous voulons juste que la police donne la priorité à cette affaire et la prenne au sérieux’’.





Des représentants de la famille se sont joints au chef de la police de Denver, Paul Pazen, qui a pris la parole pour rassurer les manifestants : ‘’Nous ne nous lasserons pas tant que nous ne n’arrêterons pas ceux qui sont responsables de ce crime horrible et ne rendrons justice à cette famille, à la communauté sénégalaise et aux habitants de Denver. Je vous en prie, n’oublions pas la famille Diol et travaillons ensemble pour rendre justice à cette affaire’’.



L'avocat de la famille Qusair Mohamedbhai a également qualifié cet incendie criminel de ‘’l'un des pires crimes de l'histoire de la ville et du comté de Denver’’. Des déclarations faites devant une forte présence de la communauté Oromo locale (groupe ethnique le plus important en Éthiopie), un groupe ethnique d’Éthiopie, est également venu montrer son soutien à la famille et aux amis des Diol.



‘’Nous ne savons pas ce qui se passe en ce moment et nous sommes toujours en deuil’’, a déclaré Ousmane Ba, ami et ancien colocataire de Djibril Diol à l’université d’État du Colorado. ‘’Nous voulons simplement nous assurer que la ville, l’État et la police sont conscients que nous avons besoin de résoudre ce cas’’, a-t-il dit.



Les enquêteurs qui s’étaient prononcés au début de l’enquête avaient déclaré que les suspects, portant des masques complets et des sweats à capuche foncés, se sont enfuis dans une berline de couleur sombre après l'incendie. Mais, il est apparu que les dernières images rendues publiques montraient des personnes portant ce qui semblait être des sweats à capuche noirs et des masques blancs. Mercredi dernier, la police a publié la même image avec ce qu'elle pense être une représentation plus précise: des masques noirs et des pulls molletonnés de couleur claire. Ils ont également réédité une image d'une berline de couleur sombre qui aurait été la voiture de fuite.



Pour tirer au clair cette affaire, il faut rappeler que les autorités avaient offert une récompense de 14 000 $ (7 , 7 millions F Cfa) pour les informations ayant conduit à l'arrestation des responsables. Montant qui a été revu en hausse pour se chiffrer à 40 000 dollars (22 millions F CFA) par les autorités en charge de cette enquête, a appris Dakaractu.