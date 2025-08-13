Démolition controversée à Ziguinchor : Dix agents municipaux toujours en garde à vue, le maire convoqué

Les dix agents municipaux de Ziguinchor arrêtés dans l’affaire de la démolition d’un bâtiment présumé érigé sur un domaine public, ont bénéficié une nouvelle d’un retour de parquet ce mardi après leur face-à-face avec le procureur. Ils passeront la nuit au commissariat central.
Selon nos sources, le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, a été convoqué par les enquêteurs du poste de police de Yamatogne pour ce jeudi 14 août.
Pour rappel, depuis mardi matin, les agents municipaux de Ziguinchor ont cessé le travail et manifestent devant le tribunal en signe de solidarité avec leurs dix collègues interpellés dans cette affaire. Il leur est reproché la démolition d’un bâtiment supposément construit sur un domaine public.
Les manifestants dénoncent non seulement l’arrestation de leurs camarades, mais également l’absence de réaction et de soutien du maire face à cette situation.
Les agents concernés avaient été déférés au parquet lundi, puis présentés au procureur mardi à 15 heures. À l’issue de leurs auditions, ils ont bénéficié d’un nouveau retour de parquet.
