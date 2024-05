Demi-finale LDC : Le PSG bute contre le mur jaune de Dortmund

Dans une demi-finale très attendue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a été mis à rude épreuve contre le Borussia Dortmund, qui a remporté la victoire lors de ce premier affrontement. Le seul but de la rencontre a été marqué par Niclas Füllkrug (1-0.) Les Parisiens ont éprouvé des difficultés à tous les niveaux ce soir-là, dans un Signal Iduna Park électrisant.



Les attaquants adverses, Adeyemi et Sancho, ont posé de nombreux problèmes à la défense parisienne, qui a dû batailler dur pour éviter de concéder davantage de buts. Le PSG se retrouve une fois de plus dans la situation de devoir rattraper un but de retard lors du match retour, à l'instar du quart de finale face au FC Barcelone. Mais cette fois-ci, ils auront l'avantage de jouer à domicile, dans une semaine, au Parc des Princes, dans une ambiance qui s'annonce exceptionnelle.



Les supporters parisiens seront là pour soutenir leur équipe, créant une atmosphère intense et passionnée. La tâche ne sera pas facile pour les Parisiens, mais ils devront puiser dans leurs ressources et utiliser cet élan positif pour renverser la situation et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions.