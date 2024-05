Démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin sur la Falémé : 15 personnes de nationalités étrangères arrêtées

L'orpaillage clandestin menace sévèrement l'environnement et la santé dans les régions Est du Sénégal et bien au-delà, du fait de la pollution des eaux liée à l'usage de substances nocives comme le cyanure ou l'acide. En effet, lors d'une patrouille, le 4e Bataillon d'infanterie à Toumboura sur la Falémé en Zone 4 a démantelé un troisième (3e) site clandestin d'orpaillage, informe la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa). Ainsi, quinze (15) personnes de nationalités étrangères ont été arrêtées. Et un important matériel à été saisi par l'armée sénégalaise. Il s'agit de groupes électrogènes, panneaux solaires, tricycles et motos, bidon d'acide.